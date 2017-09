Emploi: Kangourou Kids, 1500 postes à pourvoir!

A la recherche d’un emploi ? Le journal de l’emploi est votre rendez-vous dédié à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, Eric Persin, Directeur général de Kangourou Kids, annonce 1500 postes à pourvoir pour étudiants mais également pour des personnes bien plus expérimentées: les mamies-sitters !

Le service à la personne se développe de plus en plus. Kangourou Kids est un réseau professionnel spécialisé dans la garde d’enfants à domicile. Avec une centaine d’agences présentes sur tout le territoire, 1 500 postes sont à pourvoir pour la rentrée.

Un emploi pour tous

Pour les postes de baby-sitter, on pense la plupart du temps aux étudiants. Kangourou Kids étend ses offres d’emploi aux seniors ! Facilement conciliable avec les études, Kangourou Kids emploi via des CDI intermittents. Ils permettent de donner ses disponibilités afin de s’adapter à chacun : salariés et familles.

Que vous soyez étudiants, retraités, expérimenté en petite enfance ou en reconversion professionnelle, les offres s’adressent à tous. Kangourou Kids forme même en CAP petite enfance !

Différentes prestations sont proposées : la garde à domicile bien sûr, mais également les sorties d’école, la garde partagée (permet de diviser les coûts par deux et de valoriser la rencontre entre enfants et famille!) et le e-learning.

Kangourou Kids, engagé pour l’emploi des seniors

Kangourou Kids développe le concept de « mamie-sitter » pour répondre à la demande des familles. Des personnes plus expérimentées, disponibles et qui donnent aux enfants l’impression d’avoir une grand-mère supplémentaire !

Faire du baby-sitting, c’est en effet la garantie d’avoir un complément de revenu stable. Les missions proposées vont de 2 à 20 heures par semaine, c’est très variable selon les familles. De quoi continuer à avoir du temps pour soi tout en gagnant plus que la simple retraite et en ayant une occupation enrichissante.