Documentaire : « Le Trapèze » de Thierry Mercadal

Demain ! vous propose des documentaires sur des thématiques qui lui sont chères. Vous pourrez découvrir un autre regard proposé par différents réalisateurs sur la ruralité, l’environnement, la ville, la culture, le développement, la diversité, la citoyenneté…

Aujourd’hui, découvrez le quartier du Trapèze à Boulogne-Billancourt qui marque une transformation historique de la friche industrielle des usines Renault.

Le Trapèze, évolutions et transformations !

Ce nouveau quartier, situé au cœur du Grand Paris, à proximité de l’Île Seguin est un territoire totalement rénové. Propice à l’innovation et à la créativité, il offre un équilibre entre logements libres et sociaux, bureaux, espaces verts, commerces et équipements publics. Ces transformations vous sont expliquées tout au long de ce film par des architectes, urbanistes et paysagistes qui ont pris part au projet.

Un quartier qui s’adapte au fil des années !

Sur ce site magnifique, dont le passé ouvrier a marqué la mémoire collective, c’est un nouveau quartier qui sort de terre et tente de répondre aux grands enjeux urbains du 21ème siècle, un territoire diversifié et vivant conçu pour accueillir une quinzaine de milliers d’habitants.

Cette opération de réhabilitation a permis de porter très loin l’ambition urbaine, architecturale et environnementale de la ville de Boulogne-Billancourt. Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui ne cherche pas à démolir mais à remettre en état et enrichir le territoire.