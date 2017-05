En ce week-end d’élection présidentielle, Demain! vous propose de plonger dans l’univers de l’insertion par l’activité économique en vous proposant un documentaire « les pieds sur terre » d’Antoine Bozon. Ce documentaire part à la rencontre de personnes en contrat d’insertion dans le tout premier jardin de cocagne. Dans leur face à face avec la nature, ces personnes exclues du monde du travail confient leurs combat pour se reconstruire dans la société. Saison après saison, dans le travail de la terre, ils luttent, ils rêvent et de tentent de faire germer un sens à leur vie.

A l’occasion de la diffusion du documentaire, nous faisons un point avec Jean-Guy Henckel, Directeur National et co-fondateur du réseau cocagne depuis plus de 20 ans.

Jardins de cocagne, une initiative économique, écologique et sociale !

Inspiré d’un modèle suisse auquel a été ajouté un volet social, c’est en 1991 que naît le premier Jardin de Cocagne à Chalezeule (25), porté par l’association Julienne Javel. Le pari était à l’époque ambitieux avec 3 objectifs :

– Aider à l’insertion sociale et professionnelle de personnes en grande précarité,

– produire en agriculture biologique,

– Créer un modèle économique basé sur la distribution de la production en circuits courts avec des clients adhérents de l’association.

Le pari est réussi !

Le réseau cocagne en quelques chiffres !

Toujours en expansion, le Réseau Cocagne compte aujourd’hui 100 Jardins. En 2016, environ 4 000 salariés en insertion y ont été employés pour une durée maximale de deux ans.

A l’issue de leur passage sur un Jardin de Cocagne, près d’un-e salarié-e en insertion sur deux retrouve un emploi durable ou une formation professionnelle. 3,9 ha de surfaces sont cultivées en bio en moyenne par Jardin, près de 580 ha au total. Chaque semaine, ce sont plus de 200 adhérents-consommateurs en moyenne par Jardin, soit 20 000 familles au total, qui reçoivent un panier de légumes biologiques. 25 000 paniers sont ainsi réalisés hebdomadairement.

Depuis quelques années le réseau Cocagne a également développé d’autres activités avec «Fleurs de Cocagne » des jardins de fleurs biologique locales et solidaires, « Table de Cocagne » des restaurant bio et « Planète Sésame » des restaurant d’insertion.

Contact : Réseau Cocagne Tél 01.43.26.37.84, rc@reseaucocagne.asso.fr, www.reseaucocagne.asso.fr

Demain! vous propose le documentaire « Les Pieds sur Terre » réalisé par Antoine Bonzon et Kaméléon Production avec le soutien du Conseil Régional de Franche-Comté dans le cadre de l’aide aux talents émergents et du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social, Délégation à l’information et à la communication.

