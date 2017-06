Documentaire : « Begles, un village urbain » de Thierry Mercadal

Demain ! vous propose des documentaires sur des thématiques qui lui sont chères. Vous pourrez découvrir un autre regard proposé par différents réalisateurs sur la ruralité, l’environnement, la ville, la culture, le développement, la diversité, la citoyenneté…



Le projet de la ville de Bègles : faire grandir la ville !

Ce 52 minutes vous plongera dans l’histoire de la ville de Bègles située aux portes de Bordeaux et vous fera découvrir le projet qui est mené pour préparer son avenir. Avec une architecture riche et varié, véritable témoin de son patrimoine ouvrier, industriel et privé, la ville se prépare pour l’avenir en faisant le pari d’imaginer un village urbain à taille humaine.

Répondre aux urgences climatiques et sociales !

Résolument engagée pour l’écologie et soucieuse d’offrir de véritables espaces de respiration aux habitants, la ville fait du Delta Vert, un espace qui s’étend sur plus de 250 hectares de nature une immense étendue verte propice au développement d’une biodiversité où il fera bon vivre.

Sur les Terres Sud, vous découvrirez l’habitat participatif mais aussi comment la ville conçoit des logements abordables qui créent du lien entre ses habitants. En mutualisant les espaces de vie collectifs elle imagine des lieux propices à l’échange et au partage.

Grace aux témoignages d’élus, d’architectes, d’urbanistes découvrez et partagez l’enthousiasme de toute une ville pour son projet d’avenir.

Diffusions :