Salon Générations Reconversion 2023

Vous voulez changer de vie professionnelle ? Alors ne ratez pas les 14 et 15 avril prochain le salon Générations Reconversion 2023. Ce salon se déroulera dans le 15eme arrondissement de Paris au aNewCap. 2 jours pour passer à l’action, changer de vie professionnelle,

découvrir les métiers et entreprises qui recrutent.

Générations Reconversion 2023

Générations Reconversion 2023 est un événement unique et inédit, un

nouveau mode de rencontre, porté par Transitions Pro Île-de-France :

l’Expert de la Reconversion depuis 40 ans.

Vous êtes salarié, intermittent ou intérimaire en Île-de-France ?

Vous êtes en quête de nouvelle vie professionnelle et de reconversion ?

Venez rencontrer et échanger lors de ces deux jours avec l’ensemble

de l’écosystème de la transition professionnelle (conseillers en évolution

professionnelle, entreprises qui recrutent…).

Trucs, astuces, décisions de changements, méthodologies, process,

écoutes, conseils, accompagnements… sont au RDV de Générations

Reconversion.

Générations Reconversion 2023: le programme

Générations Reconversion 2023, c’est pour la première fois, deux jours

en plein coeur de Paris avec :

• 3 villages thématiques

• 1 espace dédié au recrutement pour les JO 2024

• Des conférences et des ateliers

• Des sessions de job dating

• Un plateau TV en direct

Générations Reconversion 2023: infos pratiques

NEWCAP Event Center

3 Quai De Grenelle – Paris

Vendredi – 10:00 à 18:00

Samedi – 09:00 à 18:00

ENTRÉE GRATUITE

Métro Bir-Hakeim