Le Rendez-vous de l’accessibilité numérique avec Simplon le 22 novembre 2018

L’accessibilité numérique: pour éviter la fracture numérique

Parce ce que le numérique est partout et qu’il n’est pas un langage naturel ou une pratique innée, une véritable fracture numérique s’est créée en France. Près de 20 % de la population ne sait pas utiliser le numérique et de nombreux foyers n’ont pas encore accès à internet. Pour certaine populations, personnes âgées, personnes handicapées, la difficulté réside dans l’accessibilité de ces technologies et services numériques. Il faut donc que tous les acteurs, utilisant les technologies numériques les rendent accessibles à tous, c’est un des objectifs de Simplon une entreprise social et solidaire!

Le Rendez-vous de l’accessibilité numérique

Afin d’encourager l’inclusion numérique des personnes en situation de handicap, Simplon.co. vous invite à son premier rendez-vous de l’accessibilité numérique, un évènement qui se déroulera le 22 novembre de 14h à 17h30.

Cette après-midi sera l’occasion de découvrir les résultats d’une étude sur l’accessibilité de sites web des acteurs de l’ESS des 18, 19 et 20ème arrondissements de Paris. Cette étude, réalisée dans le cadre du programme Simplon Access, vise à encourager l’inclusion numérique des personnes en situation de handicap.

Ce rendez-vous propose également différents ateliers d’apprentissage des bonnes pratiques de l’accessibilité numérique et de mise en situation de handicap devant un ordinateur.

Le Rendez-vous de l’accessibilité numérique: le programme

Après l’ouverture par Madame Antoinette Guhl, Adjointe à la Maire de Paris, chargée des questions relatives à l’ESS, à l’innovation sociale et à l’économie circulaire, une table ronde est organisée autour de la mobilisation des acteurs privés et associatifs pour rendre leur site internet accessibles aux personnes en situation de handicap.

14h – 14h30 : Accueil café du public

14h30 – 14h45 : Introduction par Madame Antoinette Guhl, Adjointe à la Maire de Paris, chargée des questions relatives à l’ESS, à l’innovation sociale et à l’économie circulaire

14h45 – 15h15 : Présentation des résultats de l’étude par l’équipe Simplon

15h15 – 15h30 : Questions/Réponses

15h30 – 15h45 : Pause

15h45 – 17h30 :

Atelier de mise en situation de handicap devant un site web réalisé par l’association Valentin Haüy

Atelier « Mettre du contenu accessible sur son site web » animé par Temesis,

Atelier « Choisir un thème adapté et comment testé rapidement son niveau d’activité » animé par Oceane Consulting

Atelier Fablab animé par les équipes de Simplon.co

Attention : L’atelier Fablab n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le Rendez-vous de l’accessibilité numérique: infos pratiques

Lieu : 4 rue Serpollet, 75020 Paris

Date : 22 novembre 2018

Horaires : 14h à 17h30

Gratuit sur inscriptions

Le Rendez-vous de l’accessibilité numérique: un programme Simplon

Simplon, entreprise sociale et solidaire, est un réseau un réseau de fabriques numériques et inclusives en France et à l’étranger. Ils ont avons formé plus de 2000 apprenants aux métiers du numériques et proposent différents programmes, dont le programme Access.

Access est un nouveau programme de Simplon.co qui vise à encourager l’inclusion numérique des personnes en situation de handicap en déplyant sur les 18ème, 19ème, et 20èmes arrondissements de Paris. L’objectif étant de proposer un écosystème favorisant l’accessibilité des sites web et des applications mobiles. Cofinancé par le Fonds européen de développement économique régional (FEDER) dans le cadre du programme “Investissements Territoriaux Intégrés” (ITI) de la Région d’Île-de-France, avec le soutien de la Mairie de Paris, ce programme a pour objectif de réduire les inégalités d’accès aux applications numérique et sites internet des acteurs de l’ESS de ces arrondissements grâce à des actions de sensibilisation et d’accompagnement.

En étroite synergie avec les associations locales, le projet permettra d’établir un état des lieux de l’accessibilité des sites web et applications mobiles de structures de l’ESS présentes sur ces arrondissements de et de rendre accessibles une dizaine d’entre elles. Une application mobile sera également créée sur les thématiques “handicap” et “formation professionnelle et accessibilité” et plusieurs événements seront organisés au cours du programme.