L’allier : Et si on changeait de vie ?

L’allier est un département situé en région Auvergne Rhône-Alpes. C’est non loin de Paris et Lyon et c’est en pleine nature pour une meilleur qualité de vie. Oubliez le métro et le bourdonnement monstre des grandes villes. l’Allier Bourbonnais, créée par le Conseil départemental est là pour vous guider avec Maxime Chateau, chargé de mission d’accompagnement et porteur de projet.

L’allier attire t-il toujours autant les franciliens ?

Le département profite d’un flux naturel des parisiens vers la province pour échapper à leur quotidien. Que ce soit pour des vacances ou pour entreprendre, on est là pour accompagner. Les personnes intéressées nous contactent avec une envie et savent qu’on est en mesure de les aider à réaliser leurs rêves.

L’inflation a t-elle eu un impact sur le nombre d’entrepreneurs osant changer de vie ?

C’est vrai que depuis la crise, on a un peu moins de monde mais on oriente les clients au maximum vers des propositions rentables et intéressantes. Le public est toujours présent et nous aussi on essaye de se rendre visible un maximum.

Mais Maxime, pensez-vous que ce besoin de changer de ville pour changer de vie est toujours d’actualité ?

C’est vrai que je trouve qu’il y a moins de curieux qu’il y a 1O-12 ans mais la crise du covid a eu un double effet. IL y a ceux qui avaient besoins de s’évader et ça nous a permis d’avoir des clients motivés et ceux qui avaient peur de dépenser avec la récession. C’est un phénomène que toutes les entreprises du secteur ont expérimenté.

Quels types de profils vous contacte pour déménager ?

On a les personnes qui veulent reprendre ou commencer une activité. Il y a aussi des causes plus personnels comme le rapprochement familial ou juste le besoin de changer d’air. D’autres veulent simplement découvrir notre région qui regorge d’histoire même pour une courte période.

Concrètement, comment vous aidez ceux qui veulent déménager en Allier ?

Alors, sur notre site on publie des offres de reprises d'entreprises. Ensuite, on fait le lien avec les communes et les agences immobilières pour l'installation. La personne est soutenue tout au long de son parcours : avant, pendant et après emménagement. L'Allier propose aussi des offres d'emplois pour ceux qui emménage simplement ou éventuellement suivent leurs partenaires. Nous attirons aussi les personnels de santé à venir travailler dans nos régions parfois peu couverte par ces professions. Notre rôle c'est de donner toutes les cartes en main à ceux qui veulent emménager dans l'Allier.

L’Allier, cerné par les départements du Cher, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Loire, du Puy-de-Dôme et de la Creuse, offre de réels opportunités d’emploi et d’entreprenariat en pleine campagne. A l’aide d’une équipe qui connaît le département comme sa poche.