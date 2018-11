Institut Télémaque: agir pour l’égalité des chances dans l’éducation

Relancer l’ascenseur social, une priorité: l’éducation

L’ascenseur social est en panne!

Selon une étude de Selon une étude de l’OCDE de juin 2018 il faut 6 générations pour que les descendants de familles modestes atteignent le revenu moyen. Une autre étude du ministère de l’éducation nationale en 2017 montre que les enfants d’ouvriers ont 11 fois moins de chances de réussir au bac que les enfants de cadres.

Partant de ce constat l’Institut Télémaque a développé depuis 2005, un accompagnement original et efficace à destination de jeunes issus de milieux modestes. Dès le collège, ces jeunes sont suivis pendant toute leur scolarité par un tuteur (salarié volontaire d’une entreprise partenaire) et par un référent pédagogique membre de l’établissement scolaire. Un double parrainage école-entreprise, qui permet aux jeunes de voir l’avenir en grand !

Le parrainage de l’Institut Télémaque pour l’égalité des chances dans l’éducation

Pour réaliser ce double parrainage l’Institut Télémaque a noué des partenariats avec plus de 95 entreprises comme le groupe AXA à travers l’association Axa Atout Cœur.

Dans la filière générale, l’Institut Télémaque est partenaire d’une centaine d’établissements scolaires (collèges et lycées). La sélection des filleuls Télémaque se fait parmi les élèves de 5ème et de 4ème, et ils sont suivis pendant 6 ans, jusqu’à l’obtention de leur baccalauréat.

Dans la filière professionnelle, l’Institut Télémaque a noué des partenariats avec des CFA (Centres de Formation d’Apprentis) et des lycées professionnels. Les jeunes sont suivis du CAP jusqu’en 2ème année de BTS en passant par le baccalauréat professionnel.

l’Institut Télémaque: des résultats, une ambition.

Le Bilan de l’Institut Télémaque est assez parlant: 1100 jeunes accompagné par un double parrainage en 2017/2018, 1900 parrains engagés depuis 2005, et 98% de réussite au Bac (contre les 88% au niveau national).

Mais l’institut Télémaque souhaite veut aller plus loin: d’ici à 2020, ce seront plus de 1 500 jeunes bénéficiaires du programme. Actuellement présents en Ile-de-France, à Lille, à Dunkerque, à Lyon, à Grenoble, à Toulouse et à Marseille, ils seront bientôt sur Saint Etienne, Nantes, Montpellier et Bordeaux. L’Institut Télémaque vise à se transformer dans les prochaines années en un véritable mouvement pour l’égalité des chances avec un déploiement national d’ici 3 ans.

Pour les aider ou en savoir plus: www.institut-telemaque.org