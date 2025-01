Elles Bougent : encourager les jeunes filles à choisir les sciences et l’industrie

Valérie Brusseau, présidente d’Elles Bougent, présente les actions pour promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes filles.

Sensibiliser les jeunes filles aux sciences

Dans Le Journal de l’Emploi, Valérie Brusseau, présidente d’Elles Bougent, revient sur les initiatives de l’association pour encourager les jeunes filles à embrasser les métiers scientifiques. Depuis 2005, Elles Bougent mobilise 15 000 marraines issues de 350 entreprises pour sensibiliser près de 48 000 collégiennes et lycéennes chaque année.

« Les stéréotypes freinent encore trop les jeunes filles à se projeter dans ces métiers, pourtant essentiels aux défis de demain », explique Valérie Brusseau. Des visites en entreprises, des événements nationaux et des rencontres avec des modèles féminins permettent de déconstruire ces biais.

Le livre Tu seras scientifique, ma fille d’Emmanuelle Larroque, met également en lumière l’importance d’encourager les jeunes filles à investir les carrières scientifiques. Il explore des moyens concrets de dépasser les stéréotypes et de valoriser leur rôle dans des domaines comme la transition énergétique ou l’intelligence artificielle.

Du 30 mars au 3 avril, Elles Bougent organise « Elles Bougent pour demain ». Cette semaine mettra en lumière la décarbonation et les technologies du futur.

À propos d’Elles Bougent

Depuis 2005, Elles Bougent s’engage à promouvoir les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles. L’association mobilise un réseau de 15 000 marraines issues de 350 entreprises partenaires pour sensibiliser chaque année plus de 48 000 collégiennes et lycéennes. À travers des visites en entreprises, des événements et des ateliers, Elles Bougent œuvre à réduire les stéréotypes de genre.