Entreprendre à la campagne

Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouveau numéro de Business Women. Cette va se dérouler dans un cadre très vert puisque les invitées ont toutes monté leur boîte en milieu rural. En effet, entreprendre à la campagne est le thème de cette émission. Pour autant, qui dit campagne ne dit pas forcément élever des vaches à la ferme. Là aussi, on peut entreprendre dans de nombreux domaines et avec des problématiques très spécifiques ! Et c’est ce que nos Business Women vont vous prouver.

Elles ont lancé leur activité à la campagne

Edith Chambre, a fondé « Une souris verte », un service de livraison à domicile de produits locaux. Elle exerce dans la Vienne.

Emilie Grémont, a lancé Idéoz Créations. Elle est graphiste/décoratrice pour des événements et de l’intérieur dans l’Essonne

Et Laure Figereu-Bidaud est exploitante agricole et la fondatrice des « Jardins Ida » en Normandie.

Natives de la région, héritières d’un patrimoine ou nouvellement adoptée, elles ont toutes les trois choisi de vivre de leur passion loin des grandes villes. Alors si l’attrait de la qualité de vie nous fait tous rêver, se posent tout de même beaucoup de questions. Les invitées de Business Women sont là pour vous raconter leur réalité terrain.

Le SOS Campagne : Des opportunités pour entreprendre à saisir

