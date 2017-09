Les Dents de la mer aurait été différent s’il y avait eu les drones

Pour toi plonger dans l’océan c’est comme manger 3 kg de chocolat, c’est génial ! Mais tu n’es pas sans savoir, que dans certains endroits du globe, se baigner dans la mer peut être un peu dangereux (et manger trop de chocolat aussi). Tu peux malheureusement devenir le petit dej’ d’un requin et ça a de quoi foutre en l’air tes vacances.

Le drone détecteur de requin

En Australie, la société Little Ripper et la branche logicielle de l’université technologique de Sydney se sont associées pour créer un drone détecteurs de requins. Ce mini hélicoptère survole les océans et traque la moindre petite bête.

Il filme la surface des océans et envoie les images en temps réel à un centre de surveillance. Grâce à un logiciel d’analyse, il est capable d’identifier un requin avec 90% de précision alors que l’être humain n’est sûr qu’à 20 ou 30%. D’habitude il vaut mieux avoir plus confiance en l’être humain qu’en la machine mais on est tous d’accord de préférer croire un drone cette fois-ci.

L’œil sur le requin

A ce jour, le drone est uniquement équipé d’une caméra afin d’identifier les requins et c’est déjà pas mal ! Le problème, c’est que l’information est d’abord transmise à un centre de surveillance et ensuite envoyée au baigneurs, ce qui peut faire perdre du temps. Et dans ces moments, le temps est très précieux quand on sait qu’un requin peut nager jusqu’à 50 km/h quand il a vu sa proie.

Pour avertir les baigneurs au plus vite, les ingénieurs ont dans le projet d’installer des mégaphones sur le drone. Et si malheureusement, un enfant sur un matelas gonflable jaune se fait attaquer, le drone pourra larguer un kit de sauvetage sur l’eau pour le sortir au plus vite des dents du requin.

C’est une invention qui pourra, on l’espère, éradiquer les attaques de requins. Rassure-toi, les attaques restent tout de même assez rares et la plupart des gens qui se font dévorer ont souvent été se baigner dans une zone interdite.

Alors fais attention, et si vraiment tu as les chocottes, les piscines sont généralement peu envahie par les requins.

