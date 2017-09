Demain Vous Partez vous emmène cette semaine en Thaïlande et à Budapest

Cette semaine dans Demain vous Partez!, nous partons vers une destination paradisiaque. Rêve des vacanciers assoiffés de farniente et des bouddhistes cherchant la quiétude, c’est la Thaïlande que nous vous proposons de découvrir. Ensuite, ce sera un petit détour vers la porte de l’Europe de l’est. La fameuse cité de Budapest vous ouvre ses portes. Centre historique de l’histoire européenne, cette ville est un nid de culture, mais aussi l’endroit rêvé des fêtards.

Toutes les semaines Demain Vous Partez vous propose des voyages. Cette semaine, c’est BEFORGO qui vous emmène vers des destinations où il fait bon faire la fête.

Soleil, culture et détente, Demain Vous Partez vous emmène en Thaïlande

La Thaïlande, c’est avant tout Bangkok. Ville de tous les fantasmes et grouillante de vie, c’est aussi un endroit qui peut paraître déroutant. Mais ce pays d’Asie du Sud-est recueille aussi des trésors culturels avec la ville de Chang Mai dans le nord. Nichée en plein coeur de la jungle, la cité est connue pour être une des plus imposante en terme de quantité de temples bouddhistes.

Mais pour la détente, la Thaïlande c’est aussi Krabi, Pukhet ou encore Ko Samui. Des endroits qui n’existent que là-bas et dont les plages de sable blanc feront rêver tous les amateurs de voyages. Pays du sourire, et de la fête, les full moon party ne sont pas des simples légendes et vous feront passer un moment inoubliable, sans oublier la gastronomie riche et décorée qui vous couperont totalement de la grisaille automnale qui baigne la France.

Budapest, une ville unique au centre de l’Europe

Beaucoup plus européanisée, la seconde destination est un incontournable des jeunes voyageurs. Budapest, c’est LA ville de l’est à visiter et surtout à partager entre amis. Composée de trois villes qui se sont rassemblées pour devenir la métropole que nous connaissons aujourd’hui, chacune des ces cités a gardé sa propre identité. Ce qui fait de la capitale hongroise une ville unique en Europe.

Royaume des bains publics et des thermes, c’est un véritable bonheur de plonger tête la première dans les fameuses thermes Széchenyi au coeur du parc Vàrosliget, un immense poumon vert en plein coeur de la ville.

Mais on ne va pas se le cacher, Budapest c’est aussi le paradis des étudiants pour la fête. Avec des tarifs vraiment abordables, la ville de Budapest est aussi réputée pour sa vie nocturne et ses bars ambiancés jusqu’au bout de la nuit.