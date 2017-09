Demain Vous Partez vous emmène cette semaine au Costa Rica et Barcelone

Cette semaine dans Demain vous Partez!, nous partons à la rencontre d’un tout petit pays d’Amérique Centrale, entre le Nicaragua et le Panama et ensuite vers une ville super active dans le bassin méditerranéen !

Le Costa Rica, le coup de coeur de Demain Vous Partez

Le premier pays est le Costa Rica, pays magique où résident la paix et l’amour de la nature. Pacifiste revendiqué, le Costa Rica est le premier pays au monde à avoir dissout son armée. Ce sont également les premiers en Amérique Latine à avoir la sécurité sociale. Ce pays mise tout sur l’éducation et la santé. Et depuis 2015 il s’éclaire uniquement grâce aux énergies renouvelables !

Le costa rica fait environ 200 km de largeur. C’est à dire que vous pouvez visiter les deux côtes du pays, côte pacifique et côte caraïbe en une demi-journée. Le Costa Rica est un pays qui se visite facilement avec une location de voiture qui vous permet d’être le plus libre possible et je vous assure que c’est une des meilleures façon de visiter le pays et de profiter de la nature !

C’est aussi un pays de volcans, il y en a 115 dont 5 actifs, Arenal, Turialba, Poas, Rincon de la Vieja et Irazu. Il fait chaud tout d’un coup, non?

La côte pacifique c’est le domaine des surfeurs du monde entier. Du sable noir a perte de vue faisant face à une forêt verdoyante magnifique et bien évidemment, des supers vagues ! Sur la côte Caraïbe c’est plutôt ambiance rasta. Le mot d’ordre c’est DÉTENTE ! Il y a énormément de jamaïcains installés sur cette partie là du pays. Il n’est donc pas rare de parler le spanglishe, mélange de l’anglais et de l’espagnol.

Vous pouvez voyager au Costa Rica avec des enfants, sans aucun problème, ils seront émerveillés par la nature et par les animaux !

Caliente et fiesta à bas prix à Barcelone

Passons maintenant de l’autre côté de l’Atlantique, à Barcelone, ville festive et dynamique du bassin méditerranéen. Située en Espagne, en Région Catalane, c’est la deuxième ville la plus importante d’Espagne et c’est aussi la 11eme plus grande ville d’Europe.

A Barcelone, l’art est présent partout. Dans les rues, sur les immeubles et dans le coeur des gens aussi ! C’est une ville cosmopolite, avec énormément de gens venus du monde entier, de l’Afrique à l’Amérique Latine !En passant par Miro et Gaudi, les deux génies de la capitale catalane.

C’est une ville surréaliste avec une ambiance unique. Vous ne pourrez pas passer à côté

d’une visite de la Sagrada Familia et des bâtiments créés par Gaudi qui a su imposer son

style à Barcelone ! Pour les bons vivants, la mer, les ramblas et les bars à tapas sont à

découvrir les uns après les autres !

Bon voyage et à la semaine prochaine !