« Demain vous Partez » à la découverte de la Sardaigne et de Zanzibar !

Cette semaine nous allons vous parler de deux superbes îles, Sardaigne et Zanzibar. L’une est en méditerranée, la Sardaigne. Et l’autre, c’est un superbe archipel dans l’Océan indien, avec 3 îles principales et quelques petits îlots.

« Demain vous Partez » vous emmène sur le paradis terrestre italien, la Sardaigne

Sardaigne, île de plaisirs gastronomiques, de légendes avec la culture Nuragique, de paysages paradisiaques avec ses plages de sable blancs. La Sardaigne est une île italienne, une région autonome, situé au sud de la Corse et au nord de la Tunisie, la Sardaigne est la deuxième île la plus grande de méditerranée, juste après la Sicile.



Sardaigne – Jennifer Silva

Il faut noter de fortes similitudes avec la Corse. En même temps, elle ne se trouve qu’à 12 kilomètres de notre île de Beauté. Le petit plus de la Sardaigne, cela doit être notre côté gourmand, mais la cuisine y est dingue. C’est d’ailleurs un des lieux les plus peuplés par des centenaires en Europe, juste après la Crète (ils doivent avoir le même secret) ! Mais ce qu’il faut noter c’est aussi le calme qui règne à l’intérieur du pays, les paysages et sa nature. Sur les plages c’est bien plus actif et bondé mais au vu de la beauté du littoral, c’est compréhensible !

La culture Nuragique (qui apparaît vers 1800-1600 avant JC) est aussi très intéressante car mystérieuse et avec encore pleins de choses à découvrir. Les Nuraghes éparpillés partout en Sardaigne représentent bien les capacités de ce peuple !

Un melting-pot culturel au coeur de l’île de Zanzibar

Nous passons maintenant à Zanzibar, situé dans l’Océan Indien, juste en face de la Tanzanie, dont elle fait partie en tant que région autonome !

L’archipel de Zanzibar est mondialement réputé pour ses épices, surtout pour les clous de girofle. Mais aussi depuis peu pour ses plages paradisiaques. Zanzibar est composé de deux grandes îles, Unguja (l’île principale, appelé officieusement Zanzibar) et Pemba, il y a aussi Mafia plus au sud.



Zanzibar – MongFish

La capitale est Zanzibar City, située sur l’île d’Unguja. C’est un archipel qui fut colonisé/visité par toutes les grandes civilisations, créant ainsi un réel melting-pot. cela se traduit notamment dans les différentes religions de l’île, qui passent du protestant au musulman, et avec une forte proportion à l’animisme.

Ce qui marque sur cette région du monde, c’est ce mélange incroyable de culture, encore une fois, de gastronomie. A ajouter à cela la beauté des récifs et des plages bien évidemment. pour les férus de plongée, c’est un pieds incroyable.

Crédits photo Une: Zanzibar – Fabio Di Lupo