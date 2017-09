Concours Handi-Entrepreneurs avant le 15 novembre 2017

Concours Handi-Entrepreneurs

Le Groupe Atos lance pour la 8ème année consécutive, le Concours Handi-Entrepreneurs. Ce concours, dédié exclusivement aux personnes en situation de handicap, a pour vocation de promouvoir leur capacité d’innovation et l’entrepreneuriat, quels que soit le public et l’utilisateur final du service ou du produit proposé. Cette année encore, ce seront 3 entrepreneurs audacieux et innovants qui se verront attribuer une dotation financière. C’est une façon pour le Groupe Atos d’encourager l’entrepreneuriat des personnes handicapées et de soutenir des initiatives innovantes. Toutes les informations utiles relatives au Concours Handi-Entrepreneurs comme le règlement du concours et le dossier de candidature sont accessibles sur le site atos.net (dans la rubrique accueil, puis carrière et enfin emploi-handicap)

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 novembre 2017. Bonne chance à tous et à très bientôt pour un nouvel agenda de l’entreprise.