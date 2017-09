Depuis le 12 juin et jusqu’au 30 septembre 2017, «Créatrices d’Avenir » lance l’appel à candidatures de sa 7e édition pour trouver les six femmes chefs d’entreprise les plus talentueuses et emblématiques d’Ile-de-France de l’année 2017 ! Ce grand concours régional dédié à l’entrepreneuriat féminin s’attachera à valoriser des projets audacieux, porteurs de l’économie de demain dans des domaines tels que l’innovation, le numérique, l’économie sociale et solidaire, ou ayant un impact positif sur leur territoire. A la clé pour les lauréates : un trophée « Créatrices d’Avenir » et 60 000 euros de dotation globale, dont 30 000 euros en numéraire et 30 00 euros en services d’accompagnement au développement. Alors qui peut candidater ? Toute femme ayant créé, repris ou développé une entreprise dont :

-le siège social est situé en Ile-de-France

-et au moins 50% des parts sont détenues par une ou plusieurs femmes Comment candidater ? Les candidates remplissent directement le dossier disponible sur www.creatricesdavenir.com. Simple non ? Alors bonne chance à toutes et à bientôt pour un nouvel agenda de l’entreprise.