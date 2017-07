Commerce de proximité – Très urgent !

A proximité d’Anduze et de Saint Jean du Gard, dans un village très dynamique et touristique avec de nombreuses activités et services (écoles, maison de santé, station services), il y a un fonds de commerce (actuellement bricolage jardinage) à reprendre pour cause invalidité.

Ce commerce de proximité a une surface de 220 m² idéalement situé à l’entrée du village, avec facilités de stationnement.

Possibilité d’exercer tout commerce.

Prix du fonds de commerce : 39 000 € négociable.

Loyer (bail 3*6*9) : 640 € /mois.