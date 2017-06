Chaussures pantouflerie maroquinerie

Dans un chef lieu de canton à l’est de la Haute-Vienne, il y a un magasin de chaussures mode et confort, pantouflerie, maroquinerie et accessoires à reprendre pour cause de retraite.

Cette boutique de chaussures pantouflerie maroquinerie est située dans un très bel emplacement, au coeur du centre historique d’une cité dynamique et touristique.

Le magasin spacieux et fonctionnel offre un espace de vente de 65 m² et dispose de 3 vitrines en façade et d’une réserve de 67 m².

Loyer mensuel 430 euros.

Prix du fonds de commerce 20 000 € (à négocier avec ou sans stock).