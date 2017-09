CampStove 2 ou le réchaud qui recharge ton smartphone

Amoureux de la nature ne veut pas dire haters des nouvelles technologies. Et ça une start-up américaine l’a bien compris !

L’entreprise Biolite a créé un réchaud nouvelle génération, le CampStove 2. C’est un réchaud à bois ultra compact. Il pèse moins d’un kilo et mesure 21 cm sur 12,7 cm. Jusqu’ici, rien de bien innovant. Mais promis on ne se moque pas de vous! CampStove 2 est équipé d’une batterie. Non le réchaud n’est pas électrique mais il produit de l’électricité ! Et c’est ça qui est tout simplement exceptionnel dans cette nouveauté.

La chaleur en électricité par le CampStove 2

Grâce à un générateur thermoélectrique, CampStove 2 convertit la chaleur produite par le réchaud, en électricité. Ils ont pensé à tout ! Si bien qu’ils ont mis un port USB à l’avant de l’appareil pour que tu puisses y recharger ton smartphone en faisant griller tes saucisses ! Si ça c’est pas le meilleur accessoire de camping du monde !

À plein régime, le réchaud est capable de faire bouillir 1 litre d’eau en 4 minutes et demie tout en rechargeant ton téléphone pendant 20 minutes. Il est même possible tous les appareils ayant un port USB comme support. Une invention plutôt utile pour une époque de plus en plus connectée mais qui reste toujours attachée à la nature.

Un publicd de plus en plus branchée

Le réchaud est vendu 149€. Mais il est très vite rentabilisé pour les aventuriers 2.0. Il existe même des accessoires vendus séparément afin de faire son CampStove 2 personnalisé. Un barbecue, une grille et même une bouilloire sont disponibles pour compléter et faciliter encore plus votre séjour en extérieur.

CampStove 2 peut même toucher justement un public plus branchée à Internet qu’aux arbres. A tous les parents qui veulent LA solution pour convaincre leur adolescent ronchon de venir se balader en forêt avec vous.

