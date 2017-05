Cabinet de kinésithérapie + Maison de village

A Saint-Jean-Delnous, dans un petit village aveyronnais, situé à 50 minutes de Rodez (12) et 35 minutes d’Albi (81), il y a une maison de village et un cabinet de kinésithérapie car l’actuelle propriétaire souhaite changer de région.

Le cabinet a été créé en 2006. L’actuelle kiné travaille en individuel mais il y a possibilité de développer un deuxième poste.

La clientèle est rurale et le cabinet fait parti d’un réseau de pôle de santé pluridisciplinaire.

Le cabinet fait 55 m² avec une salle d’attente, deux cabines de soins lumineuses et une grande salle d’exercices, aux normes accessibilité, avec matériel neuf (2 tables électriques de moins de 3 ans) ou en très bon état.

Le cabinet étant situé en ZRR, vous pourrez bénéficier :

– d’une exonération d’impôts pendant 5 ans puis d’une réduction jusqu’à 8 ans

– d’une prime de 3 000€ par an et d’une réduction d’Urssaf grâce au contrat incitatif kiné.

La maison d’habitation attenante a été construite en 2005 et fait 120 m².

Au rez-de-chaussée, on trouve la cuisine ouverte sur le salon de 45 m², une terrasse, un jardin, un garage et une seconde place de parking.

Et à l’étage, il y a 3 chambres spacieuses, une salle de bains et nombreux placards de rangement.

Les combles sont aménageables (plus de photos sur demande)

Projet idéal pour couple souhaitant se mettre au vert et cherchant une solution « clés en main » !

Prix tout compris (immobilier et matériel) : 235 000€