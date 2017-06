Boulangerie – Pâtisserie

En Lozère, il y a un fonds de commerce boulangerie pâtisserie à reprendre.

L’établissement travaille avec une clientèle locale et touristique.

Le commerce est situé au cœur du village et rayonne à plus de 20 km à la ronde grâce à ses tournées.

Les locaux sont spacieux et en très bon état : atelier de 200 m², dépôt de 200 m², magasin de 30 m².

Le matériel est complet.

C’est une affaire saine avec un un logement.

Deux possibilités de reprise :

– Achat du fonds de commerce et location des murs avec promesse d’achat.

– Achat du fonds de commerce et des murs

Référence : M0066