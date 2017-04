SOS Campagne: Boulangerie avec maison d’habitation

La commune de Neuvicq-le-Château est située aux portes de la Charente, à l’est de la Charente-Maritime. Elle comptabilisait 358 habitants en 2013. La commune accueille chaque année environ 3.000 visiteurs de mai à septembre.

SOS Campagne : une boulangerie avec maison d’habitation en secteur rural.

La zone de chalandise par rapport à l’activité de boulangerie s’étend sur 6 autres communes.

Le local commercial dispose d’une surface de 72,60 m² : magasin, fournil, réserve, mezzanine, vestiaire et sanitaires.

Une terrasse permet une activité de salon de thé en période estivale.

Matériel professionnel : pétrins, four, armoires de pousse, diviseuse, repose-pâtons…

Le bailleur autorise une activité de service complémentaire (point relais…).

L’habitation de 116,70 m² comprend une cuisine, un salon, une salle de bains, des sanitaires au rez-de-chaussée et 3 chambres, salle de bains et grenier à l’étage.

Cave et cour extérieure avec appentis.

Profil souhaité : couple avec de l’expérience.

Loyer des murs : 3.600 € HT/an.

Loyer de la gérance : 5.400 € HT/an.

Référence annonce : 175C6970