Bien pour création d’activité touristique

A Gannat, une commune de 5 862 habitants, au sud du département de l’Allier, à la limite du Puy-de-Dôme, proche de l’agglomération de Vichy et à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Moulins et à seulement 3h30 de Paris, accessible par l’autoroute A71, un particulier vend une propriété idéale pour une création d’une activité touristique de type gîtes et chambres d’hôtes.

D’une superficie de 350 m², cette propriété comprend 5 chambres, 3 salons, 2 salles de bains, 2 salles d’eau, une cuisine, une salle de billard, un WC et un F2 à rénover avec une entrée indépendante.

Il y a également un terrain de 536 m², une cour et un garage.

Prix de vente : 291 000€.