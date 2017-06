Bar tabac brasserie

Situé dans le Pays Châtelleraudais, en périphérie de ville, un bar tabac brasserie est à reprendre.

Ce bel établissement bénéficie d’un excellent emplacement proche d’une grande surface commerciale, d’une pharmacie et d’une maison médicale.

L’ensemble, refait à neuf de style contemporain, a une surface de 95 m², une capacité d’accueil de plus de 30 places, une terrasse d’été, un coin tabac, une petite cuisine équipée, aux normes hygiène, sécurité, accessibilité, sécurisé (caméras de surveillance intérieure et extérieure).

Chiffre d’affaires prouvé, bonne rentabilité.

Loyer trimestriel : 2 500 €

Prix du fonds : 70 000 euros

Plus de détails sur l’offre

Référence annonce : 862H3156