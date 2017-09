Bar restaurant

A Bresnay, une charmante commune de 376 habitants, située au centre du département de l’Allier, à 18 km de Moulins, Préfecture de 19 762 habitants, Vignoble AOC Saint-Pourçain, une magnifique bâtisse est à vendre.

Propriété de la communauté d’agglomération Moulins Communauté, elle abritait une activité de bar restaurant fermée depuis mars 2017.

C’est un bien idéal pour un professionnel de la restauration souhaitant redynamiser cette affaire située au cœur de la commune.

Les activités d’épicerie, de dépôt de pain et de journaux peuvent être annexés.

Ce bar restaurant comprend une salle de bar (40 m²), salle de restaurant (52 m²), une cuisine aux normes, une belle terrasse, un espace épicerie (20 m²), 2 caves, réserve et un garage (42 m²).

Il y a un logement F3 annexé à l’étage (75 m²).

Prix de vente (murs, matériel en place (cuisine et mobilier salle) et licence IV) : 115 000 €.

Prévoir un investissement minimum à évaluer pour le démarrage de l’activité (besoin en fonds de roulement, trésorerie, vaisselle, nappage, décoration, achat de matériels complémentaires. etc.).