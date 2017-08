Ayahuasca ou la liane des Ã¢mes

Une Idée de Départ est un créateur d’émissions de télévision et d’articles, toujours liés aux voyages, aux déplacements et au nomadisme.

L’être humain a toujours voulu explorer, partir loin, être dépaysé. Pourtant, on peut être dans un autre monde tout en restant chez soi. Toutes sortes de drogues existent sur notre planète, qu’elles soient naturelles ou chimiques, qu’elles te détendent ou t’énergisent, qu’elles soient addictives ou non.

Aujourd’hui nous allons parler de l’ayahuasca. Non ce n’est pas une nouvelle chanson de Shakira, mais un breuvage narcotique à base de lianes concocté et consommé par les chamanes d’Amazonie. L’ayahuasca est considéré comme une purge qui nettoie le corps, le cœur et l’esprit et ça exige une préparation particulière. L’expérience est tellement intense et peut tellement vite tourner au drame qu’il est très important d’être encadré par quelqu’un qui s’y connaît vraiment à savoir, un chamane. 3 jours avant la prise, il faut suivre un régime très stricte : Ne mangez que du riz blanc, du poulet, du poisson, pas de produit chimiques que ce soit médicaments ou savon et shampoing non naturels, pas de sexe, à 2 ou tout seul. A 3 ou 4 non plus d’ailleurs, rien du tout. Autant vous dire qu’il faut le vouloir.

Effectivement, il faut vraiment le vouloir ! En France c’est un peu compliqué de tester l’ayahuasca, surtout que dans notre pays depuis 2005 c’est considéré comme une drogue, donc c’est illégal. La meilleure façon de l’expérimenter, et de se rendre en Amérique latine et de trouver un authentique, un vrai de vrai chamane. On est pas sorti de l’auberge. Imaginons qu’après des jours à la recherche d’un chamane qui ne te prendra pas pour un con, tu l’as enfin trouvé et que tu as suivi ton régime très strict, qu’est ce qu’il se passe?

Tout d’abord, il ne te laissera pas tout seul, parce que comme je l’ai dit plus haut, il faut être encadré et tu boiras la potion magique avec lui. Selon les témoignages c’est dégueulasse. C’est amer, âcre, épais et huileux, mais 30 minutes plus tard, tu découvres enfin ce nouveau monde. Changement de la perception de soi et de la réalité, amplifications des sens surtout la vue et l’ouïe, hallucinations et des choses moins drôles comme des vomissements ou des diarrhées. C’est pour ça d’ailleurs que dans les croyances des peuples d’Amazonie, l’ayahuasca est dit purgatoire. Vomir ses tripes c’est nettoyer son corps, évacuer toutes les mauvaises choses accumulées.

Les personnes ayant testé dans de bonnes conditions l’ayahuasca, en sont ressortis transformés, changé à jamais. Leur vision de la vie et du monde n’est plus la même. Le voyage de l’esprit peut être tout aussi voire bien plus incroyable et enrichissant que de partir au bout du monde.

