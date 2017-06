Atout santé : les moyens de contraception

« Atout Santé » est une émission consacrée aux pathologies et aux patients. L’émission a pour objet d’aider le public à comprendre différentes maladies et à bien orienter ses soins. Aujourd’hui, nos experts et chroniqueurs abordent le sujet des moyens de contraception.

Le thème de cette émission est « Les moyens de contraception ». Comment choisir son moyen de contraception ? Quels sont les différents types de contraceptifs qui existent ? Combien de fois peut-on changer de contraception dans sa vie ? Dans une première partie d’émission nous aborderons la contraception chez les jeunes femmes de 18 à 30 ans. Pour cela, nous irons à la rencontre des conseillères du planning familial dans le reportage. Le Dr Alice Faure, dans sa chronique pédagogique enlèvera les tabous sur les dispositifs intra utérin.

Tout savoir sur les moyens de contraception !

Dans une seconde partie d’émission, nous aborderons la contraception chez les jeunes plus mûres. Le Dr Karine CAUCINO, dans la parole d’expert, abordera les complications cardiovasculaires liées à la prise d’une contraception. Enfin, nous terminerons cette émission par la revue du web avec Fanny MASMEJEAN