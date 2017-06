Atout Santé : La toxine botulique

« Atout Santé » est une émission consacrée aux pathologies et aux patients. L’émission a pour objet d’aider le public à comprendre différentes maladies et à bien orienter ses soins. Aujourd’hui, nos experts et chroniqueurs abordent le sujet de la toxine botulique.

Le thème de cette émission est « La toxine botulique » ou plus connu sous « Botox ». Dans un premier reportage, nous allons à la rencontre du Dr Frédéric GERMAIN où nous observerons les effets de la toxine botulique en médecine esthétique. Pour la chronique pédagogique, le Dr Hervé COLLADO nous présentera les limites de l’utilisation de la toxine botulique.

Tout savoir sur la toxine botulique !

Dans une deuxième partie d’émission, nous irons à la rencontre de Mme Martine RALKO, qui nous racontera comment la toxine botulique a révolutionné son incontinence urinaire. Elle sera présente sur le plateau d’Atout Santé accompagnée du Pr Gilles KARSENTY. Nous découvrirons enfin dans un dernier reportage Sarah, petite fille de 10 ans qui aujourd’hui marche et court grâce à la toxine botulique. Nous aurons le plaisir d’accueillir sa famille sur le plateau avec Elke VIEHWEGER. Dans sa chronique pédagogique, le Pr Sébastien PARRATTE fera le point sur les nombreuses autres applications de la toxine botulique.