Atout Santé : Les fuites urinaires

« Atout Santé » est une émission consacrée aux pathologies et aux patients. L’émission a pour objet d’aider le public à comprendre différentes maladies et à bien orienter ses soins. Aujourd’hui, nos experts et chroniqueurs abordent le sujet des fuites urinaires.

Le thème de cette émission est « Les fuites urinaires». Avec plus de 3 millions de français concernés, l’incontinence urinaire constitue un enjeu en matière de santé publique. Véritable sujet tabou puisque 68% des personnes atteintes de cette pathologie n’ont jamais consulté leur médecin généraliste. Qu’est ce que les fuites urinaires ? Comment cette pathologie est elle prise en charge ? Quels sont les traitements ?

Tout savoir sur les fuites urinaires !

Dans une première partie, nous parlerons des fuites urinaires chez les enfants. Le Pr David Da FONCESA, dans sa chronique pédagogique, nous parlera de l’impact psychologique chez les enfants. La seconde partie de l’émission, nous aborderons les fuites urinaires chez les adultes. Dans sa parole d’expert, le Dr Karine CAUCINO, parlera des problèmes des femmes qui négligent la rééducation périnéale. Enfin, nous terminerons cette émission par la revue du Web avec Fanny MASMEJEAN qui nous parlera des bodybuildeuses et des fuites urinaires.

Toutes les réponses sont dans Atout Santé cette semaine avec la présence d’experts-spécialistes et de témoins pouvant partager leurs expériences.