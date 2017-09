Atelier

Dans la commune de Deux-Chaises (411 habitants), au cœur du bocage bourbonnais, au centre du département, à quelques encablures de l’A71, dans un village proche de la RCEA, un particulier loue un local situé dans la zone d’activité intercommunale.

L’atelier est situé dans un bâtiment de 200 m² sur un terrain clôturé d’1 hectare.

On trouve un espace bureau et un espace sanitaire avec douche et vestiaire de 40 m², un espace de production isolé et chauffé de 160 m².

Porte sectionnelle. Compteurs d’eau et d’électricité privatifs. Extension possible.

Montant du loyer : 810€/mois HT.

Possibilité d’achat après 10 ans.