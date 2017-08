ArtSpotting : Jam Session 2 à Tonneins – Episode 0

Artspotting est l’émission qui part à la rencontre des artistes et des lieux de création pour vous faire découvrir de nouvelles initiatives artistiques. A Tonneins, nous vous invitons à découvrir la Jam Session 2 !

Nous sommes actuellement en ballade dans le Lot et Garonne et nous sommes tombés sur des affiches de la Jam Session 2 à Tonneins le 24 et 25 juin 2017, du graff, du bon son, des concerts, du skate, bref, tout ce que nous aimons.

Le 24 juin nous sommes arrivées un peu tôt, il était 10h et les graffs débuter, le son des Djs venait de démarrer et l’ambiance était en train de s’installer.

Pour être bref et concis, nous avons pris une claque, qui nous a fait revenir à l’age d’or du mouvement (hip-hop) 1985 -1990 ou la créativité, l’art et le plaisir ce mélangeaient pour créer une osmose collaborative ! C’est un tour de force qu’a fait la Streetarterie que de réunir 40 graffeurs dans une petite ville du lot et Garonne, Tonneins , c’est très chouette que la ville se soit prêtée au jeu et qu’il y ai eu des activités gratuites pour les enfants(jets d’eaux, skates électronique, skate et trottinette à disposition et mur de grimpe). Bref, beaucoup de choses accessibles pour que les adultes et les enfants puissent prendre du bon temps et cela fut un vrai régal !