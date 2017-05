Artisans : comment réussir une campagne de financement participatif ? C’est le thème de cette émission Label Entreprise avec Pascal Daniel, conseiller numérique à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Alsace et Alexandre Poulaillon, Peintre en décor et dominotier passionné à Mulhouse. Le dominotier étant celui qui conçoit et fabrique des papiers peints.

Alexandre Poulaillon a lancé et réussi sa campagne de financement participatif pour acheter une nouvelle machine et développer son activité. Pascal Daniel accompagne les entreprises artisanales alsaciennes à bâtir leur campagne de financement participatif. Il apporte de précieux conseils.