Artisan fleuriste

Dans une sous préfecture de 5 000 habitants située à 60 km au nord de Montpellier, un commerce de fleurs est à reprendre.

Artisan fleuriste : Créations artisanales et artistiques.

Services annexes : décoration d’intérieur notamment pour des événementiels et livraisons à domicile (nombreux villages alentours), entretien et fleurissement de sépultures.

Très bon emplacement sur la place du marché et à côté de l’office de Tourisme.

Les locaux sont en bon état, avec une superficie de 45 m² au total dont réserve / atelier, bureau, chambre froide de 2 m², grande vitrine de 3 mètres.

Droit d’accès terrasse communale.

Il y a une affiliation Florajet + site internet professionnel.

Le magasin est tenu et géré par une personne à l’année.

La clientèle est locale et en période estivale, on compte la présence des résidences secondaires et de la clientèle touristique.

Le magasin est ouvert 5,5 jours par semaine.

Possibilité d’accompagnement du repreneur par le cédant.

Prix de vente du fonds + stock courant : 30 000 €

Loyer: 455 €/ mois.