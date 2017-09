Les araignées bioniques : le don de “soie”

Aujourd’hui parlons animaux. Petite bestiole à huit pattes que beaucoup ont en horreur mais on ne répétera jamais assez que c’est pas la petite bête qui va manger la grosse.

Une araignée c’est huit pattes, huit yeux mais également une toile qu’elle ne peint pas mais qu’elle tisse. Cette spirale de l’enfer pour les petits insectes qui s’y collent, est très solide. Des scientifiques italiens ont cherché à exploiter cette soie pour sa finesse. D’accord, elle retient les insectes donc la soie de l’araignée est robuste mais peut on la rendre encore plus résistante?

Araignées couvertes de graphène

Une étude a démontré que les araignées couvertes de graphène et d’eau, tissent une toile 5 fois plus solide que leurs toiles de base. Le graphène est un matériau bidimensionnel à base de carbone, 200 fois plus solide que l’acier. Autant vous dire que c’est du costaud !

La soie reste très fine et est super résistante, d’ailleurs la plus solide du monde. Aujourd’hui on n’exploite pas encore de façon pratique la soie d’araignée parce que les tests de sont pas tout à fait aboutis, mais il serait envisageable de créer des cables et même des sangles de parachutes puisque cette toile est tellement solide qu’elle peut supporter le poids d’un être humain.

On n’est pas certain que les araignées kiffent se faire asperger de graphène, surtout que de sources sûres, elles sont plutôt dans le délire naturel et bio. Mais bon, si c’est pour faire des sangles de parachutes…

Une Idée de Départ

PostIncongru