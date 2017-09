Appli Voyages: “Désolé j’avais pas de réseau” ne sera plus valable !

Pour les pétochards ou juste les personnes prudentes et responsables, vos balades en pleine nature vont devenir beaucoup plus sereines.

Une entreprise américaine a créé goTenna. Le nom n’inspire pas grand chose au premier abord et pourtant il va changer la vie aux adeptes d’excursions en tout genre. goTenna est une antenne portable qui permet de communiquer sans réseau. Oui ! Envoyer des messages au milieu d’une forêt sera désormais possible.

L’antenne exploite des bandes de fréquences basses et ainsi, offre des portées de dizaines de kilomètres.

Un petit boitier magique

Ce petit boîtier de la taille d’une clé USB est étanche et peut se faire trimbaler dans la poussière sans risque. Il fonctionne sur batterie et doit se connecter à un téléphone en Bluetooth. Rappelons que ce n’est qu’une antenne, toute seule, elle se sert pas à grand chose, elle doit toujours être accompagnée de son fidèle smartphone !

goTenna a 3 fonctionnalités. Tout d’abord, tu peux envoyer des messages individuels ou groupés. En gros dire à tout le monde que la forêt dans laquelle tu te trouves est géniale. Ensuite, tu peux partager ta position en temps réel à tous tes potes.

Tu pourras leur prouver que tu es bel et bien à Sequoia Park et ils seront vraiment jaloux. Et enfin, tu peux envoyer des SOS à la totalité des utilisateurs à portée. T’as fait le malin et maintenant tu te retrouves coincé dans un arbre pour échapper à un insecte qui faisait beaucoup de bruit.

Elle peut sauver des vies

On rigole mais cette antenne peut vraiment sauver des vies. Pour 150$, après avoir bien rechargé la batterie de goTenna et celle de ton téléphone, tu pourras explorer des endroits reculés plus paisiblement. Alors oui, il peut te sortir de situation vraiment embêtante, mais ce n’est pas une raison pour t’y fourrer inconsciemment, il faut faire attention quand même !

Sinon tu peux aussi te servir de goTenna pour discuter avec des amis partis en week end à Berlin pour faire la fête tandis que toi, tu es coincé chez tata Simone et tonton Gérard pour leur 65eme anniversaire de mariage au fond des montagnes de Haute Savoie.

