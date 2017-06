SOS Campagne: Appel à projet touristique

A une demi-heure de Saint-Etienne et du Puy-en-Velay, à une heure de Lyon, la Communauté de commune des Sucs recherche un investisseur pour un projet touristique sur le parc de Maubourg sur la commune de Saint-Maurice-de-Lignon (2 000 habitants).

La propriété de 35 hectares comprend notamment un grand bâtiment de trois niveaux de 300 m² qui dispose d’une piscine et devra être entièrement réaménagé, une orangerie, un étang d’un hectare et une glacière du XVIIème siècle.

Le domaine a servi pendant longtemps de centre de vacances pour enfants et le parc compte beaucoup d’essences d’arbres différentes.

Pour le projet d’aménagement touristique la Communauté de communes souhaite qu’il y ait une valorisation de l’ensemble des infrastructures.

La vente d’une partie du parc se fera en fonction des propositions, sachant que le prix d’achat n’est pas le critère principal. Le château, situé également sur le parc de Maubourg, fait l’objet d’un projet immobilier mis en œuvre par la Communauté de communes.

Saint-Maurice-de-Lignon offre l’ensemble des services et commerces de proximité. La Communauté de communes sera présente pour orienter les porteurs de projets vers les organismes référents du territoire et l’Agence Locale de Tourisme pourra les aider en matière de démarches de promotion.