L’association « Les Alchimistes » contribue à ce que des initiatives sociales, innovantes et crédibles se transforment en projets structurels, économiquement viables et porteurs de devenir. Éducation, Expérimentation et Innovation sont les trois composantes clés de l’équation.

Label Entreprise vous propose de découvrir « Les Alchimistes », pas ceux qui aimeraient transformer le plomb en or. Mais l’association « Les Alchimistes » qui dépoussière la formation. Label Entreprise reçoit Isabelle Bapteste sa directrice et Azimath Adjassa, fondatrice de Sunu Start-up, qui a bénéficié d’une formation des « Alchimistes ».