AirHelp: l’application qui te sauvera d’un voyage pourri

Si tu as déjà pris l’avion, tu n’es pas sans savoir que (trop souvent à notre goût) les vols sont retardés ou annulés. Et comme tout le monde, tu détestes ça. En même temps attendre pendant des heures à l’aéroport et faire 30 fois le tour des Duty Free, c’est vrai que c’est lassant. Aujourd’hui tu seras ennuyé mais heureux. Une start-up française lance une application gratuite qui porte le nom de AirHelp.

Rapide est fructueux

Disponible sur Android et iOS, AirHelp vous donne plus facilement accès aux indemnisations auxquelles vous avez droit ! Parce que oui en cas d’un retard de 3 heures ou plus ou une annulation de vol, vous avez droit à une indemnité. Autrefois, il fallait faire les démarches auprès de la compagnie aérienne et c’était tellement laborieux que nombreux se décourageait.

Bonne nouvelle ! C’est fini ça, en 3 minutes tu peux être indemnisé et l’argent est directement versé sur ton compte en banque. Et en plus, tu n’as même pas besoin de te dépêcher pour effectuer la procédure. AirHelp a dans sa base de données les vols retardés ou annulés des 3 dernières années. C’est parfait pour les rois de la procrastination.

La compagnie doit être responsable !

Il faut quand même savoir que tous les vols retardés ou annulés ne peuvent pas être indemnisés. C’était trop beau pour être vrai. Tout d’abord, il faut que la compagnie soit responsable et uniquement elle. Si c’est pour cause de tempête, de grève ou d’alerte sanitaire, c’est mort.

La compagnie doit être européenne ou le départ doit se faire d’une ville de l’Union Européenne avec une compagnie non européenne sinon ce n’est pas valable non plus. Bon ça te refroidit un peu, mais parlons d’argent !

Si tu es éligible c’est que déjà, tu es coincé dans l’aéroport pendant un bon moment, et que tu peux toucher ton pactole. Les indemnités sont de 250, 400 ou 600€ (la start-up prend une commission de 25% sur chaque remboursement) et ce, selon le retard ou l’annulation.

Pour 3h de retard tu touches 250 euros, pour plus de 3h 400 euros et pour l’annulation tu touches 600 euros. Ce n’est pas en fonction du prix du billet. Si tu as payé ton billet 20 euros et qu’il a 3h de retard, tu touches les 250 euros (moins la commission). Ah tu as retrouvé le sourire !

Pendant cette longue, très longue attente, tu pourras maintenant acheter dans les Duty Free! Ou acheter un autre billet d’avion. Nous on préfère la seconde idée.

Une Idée de Départ

PostIncongru