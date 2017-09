Airbus: la voiture volante Vahana fait de plus en plus de bruit

Les années 2000 ont toujours été fantasmées et idéalisées par nos ancêtres. Ok, on a Internet, on a les téléphones portables mais nous n’avons toujours pas de machine de téléportation ou même de voitures volantes. Ah bah si en fait! Pas la téléportation désolé, il paraît que ce n’est pas vraiment au point, mais le projet de voiture volante est en cours.

Le taxi dans les airs

Airbus est en train de créer Vahana, la voiture volante. Bon vu comme ça elle ressemble plus à un hélicoptère et elle se déplace de la même façon, c’est à dire de haut en bas, d’avant en arrière et peut aussi faire du surplace.

L’entreprise française ne prévoit pas d’en faire le nouveau moyen de locomotion des familles nombreuses mais plutôt d’en faire un taxi automatisé. Un moyend e transport prévu pour réaliser des distances courtes et moyennes. Au lieu de paniquer dans les bouchons à regarder ta montre en te disant que tu allais rater ton vol pour San Francisco, tu seras tranquillement dans un taxi volant, dépassant tout le monde pour être le premier à enregistrer tes valises. C’est le but d’Airbus avec ce projet, créer une alternative à la voiture.

Un parachute quand même sur Vahana

Ils ont constaté que le coût de construction de Vahana, revient à moins cher que celui d’une voiture. Notamment du fait qu’il y a moins de pièces à assembler. Ils garantissent une sécurité sans faille puisque tout serait automatisé. Bon, ils prévoient quand même un parachute capable de s’ouvrir à très basse altitude, parce qu’on ne sait jamais. Plus de retard, la circulation sera plus fluide dans les airs et Vahana irait 2 à 4 fois plus vite qu’une voiture ! Tu n’auras plus aucune excuse pour rater ton train.

Airbus va même encore plus loin, ne pas se limiter aux taxis. Plus sécuritaire et plus rapide, tous les atouts d’une ambulance efficace ! Et pourquoi pas réaliser plus facilement et plus rapidement, des sauvetages en villes, et même faire des hôpitaux mobiles? C’est le projet ambitieux que l’entreprise française à pour Vahana.

Le prototype serait prêt pour fin 2017 et les premières démonstrations, si le prototype fait ses preuves bien en entendu, seront attendus pour 2021. Le rêve de conquête du ciel pour Mr et Mme Toutlemonde serait peut être alors possible.

