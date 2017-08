Air France: la compagnie français lance Joon, des vols réservés aux jeunes

La génération Y est né avec Internet et les jeux vidéos. Aujourd’hui ils sont grands ! Ils ont entre 18 et 35 ans, et représentent la génération active du moment. D’autant plus qu’ils peuvent partir en vacances sans papa et maman et donc, a fortiori aussi créer des compagnies aériennes.

Faire voyager les jeunes comme des jeunes

C’est le cas notamment avec Air France qui lance sa compagnie à coûts réduits Joon. Une compagnie créée par et pour les jeunes. Attention, il ne s’agit en aucun cas d’une compagnie low cost, Air France insiste bien sur ce point et défend sa petite soeur. Joon est certes moins luxueuse et moins sophistiquée qu’Air France, mais la qualité reste la même.

Son but est de se relancer face à la concurrence tout en respectant leurs valeurs. Quoi de mieux de proposer aux jeunes fauchés des vols à des prix abordables. Et surtout dans une compagnie dans un nouveau genre qu’ils aiment et apprécient?

Joon c’est des hôtesses en sneakers

Joon se définit par un style décalé. C’est fun et pas prise de tête. Pas de panique, il y a toujours à manger, mais les repas sont servis par des hôtesses et stewards aux tenues différentes de ce qu’on a l’habitude de voir. Fini le chignon et la jupe longue, la place est aux baskets et robes courtes, toujours classe, mais plus confortable et moins guindé. On l’a dit, la clientèle n’est pas la même.

Mais à part le relooking du personnel, nous n’avons pas vraiment d’informations supplémentaires sur les améliorations. Mais l’objectif est de plaire à la nouvelle génération. On espère donc que ce sera super cool !

Ce que l’on sait malgré tout, c’est que la compagnie disposera de 28 appareils. Les premiers mis en circulation sont des A321-200 avec une capacité de 240 passagers. De quoi partir en voyage avec tous tes amis Facebook, pas mal quand même !

Des vols vers Berlin, Lisbonne et Barcelone

Les vols longs courriers sont programmés pour l’été 2018. En attendant de faire la fête à Cancun, Joon fait ses premiers voyages moyens courriers dès l’automne avec pour destination Barcelone, Lisbonne, Porto et Berlin, les villes idéales pour faire la fête toutes les nuits ! Des destinations connues pour leur douceur de vivre et aussi un eldorado pour les étudiants en Erasmus.

