Un secteur qui recrute en permance Le secteur de l’hôtellerie restauration, avec ses 200 000 établissements, emploie plus de 920 000 salariés en France et continue de recruter ! Plus de 3 000 postes à pourvoir Dans ce contexte, la 13ème édition du salon LHR Emploi proposera plus de 3 000 offres d’emploi. Un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle opportunité de carrières dans les métiers de l’hôtellerie restauration et du tourisme ! Une journée efficace… Les candidats pourront rencontrer directement les responsables du recrutement et obtenir des entretiens chez les recruteurs dans les jours qui suivent le salon. • Plus de 40 recruteurs seront présents Belambra, Chipotle Mexican Grill, Citadines Apart’Hôtel, Club Med, Compass Group, Elior, Five Guys, Bertrand Restauration, Groupe Flo, Louvre Hotels, Nicolas, Seabourn, Sodexo, Viltarest… • Des postes proposés en CDI, CDD ou en alternance : cuisine, salle, réception, conciergerie, réservation… jusqu’aux postes de direction. • L’Espace Service en salle, animé par Denis Courtiade, directeur de salle du Plaza Athénée (Paris 8è), et d’autres professionnels de l’Association Ô Service des talents de demain, organisera des ateliers d’échanges, d’orientation sur les métiers de la salle. • Le Cabinet Human Wealth sera présent et échangera avec les candidats pour faire le point sur leur carrière et leur donner de précieuses informations sur les différentes perspectives de carrières qui s’offrent à eux. A propos de L’Hôtellerie Restauration

L’Hôtellerie Restauration est le journal professionnel du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, il délivre chaque semaine une information concise et utile aux professionnels des cafés, hôtels et restaurants.