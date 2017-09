Agenda: Phone Régie recrute 150 postes d’hôtes et d’hôtesses

Matinée exceptionnelle pour Phone Régie. Mercredi 20 septembre, l’entreprise donne une journée portes ouvertes afin de recruter 150 hôtes et hôtesses d’accueil. Des postes à pourvoir en CDI en temps complet et temps partiel sur Paris et sa région. Mardi 20 septembre, de 9h à 12h30, Phone Régie permet aux candidats à la recherche d’un CDI pourront de rencontrer un éventuel employeur. Les seules recommandations sont de se présenter, en tenue professionnelle et munis de son CV.

Comment se présenter en tant que candidat

La rencontre se déroule au siège de la société, situé au 3, rue Cambronne à Paris. Ou dans l’agence Phone Régie des Yvelines au 41, Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt. Les candidats seront accueillis par les équipes de recrutement. Un événement pour Phone Régie qui est un gros pourvoyeur d’emplois. En effet, chaque année, partout en France, Phone Régie recrute 2 500 personnes en CDI et 1 500 en CDD.

Et pour ceux qui ne pensent pas avoir les épaules pour un tel poste, pas de panique. La société privilégie avant tout le savoir-être des candidats. ce qui signifie que l’expérience sur ces métiers n’est pas indispensable. Toutefois un bon relationnel sera très attendu pour représenter au mieux l’image de marque des clients de Phone Régie. Par ailleurs, un bon niveau d’anglais conversationnel est indispensable.

Tout savoir sur Phone Régie

Phone Régie est leader européen spécialisé dans l’accueil en entreprise avec un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros en 2016. Créée en 1974, la société emploie 4 500 salariés et possède une vingtaine d’agences réparties en France et en Europe. Phone Régie fait partie du Groupe Armonia lui-même détenu par la holding SOFINORD (ICTS Europe, KS Groupe) dont le Président Fondateur est Patrick Thélot.