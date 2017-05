En acoustique reçoit Marc Fichel

March Fichel, Directeur Export aux Halles de Rungis le jour et Artiste, auteur, interprète & compositeur le soir ! Aujourd’hui Marc Fichel termine l’écriture et la production de son nouvel album (Chez PBC Music/Warner). Entouré de son équipe, il entame la promotion de son nouveau single « je reste moi ». Une chanson créée dans le cadre des rencontres d’Astaffort de Francis Cabrel et dont ce dernier a prédit un grand succès.