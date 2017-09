En Acoustique : Madame Monsieur

En Acoustique reçoit Madame Monsieur !

Un couple musical, un duo passionné, remarqué sur le titre « Smile » en featuring avec Youssoupha. Le collectif de producteurs Medeline que le duo considère comme le troisième élément du groupe, lui apporte une touche urbaine et lui ouvre des portes vers d’autres horizons dont les premières parties d’Ibrahim Maalouf ou de Kery James. Entre pop poétique, modernité des beats et harmonies électro, Madame Monsieur marque l’époque avec des sonorités uniques. Contraste subtil entre une pop affirmée et des collaborations urbaines (S.Pri Noir, Disiz, Dinos Punchlinovic), Madame Monsieur, c’est un nouveau genre, très élégant.