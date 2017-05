En Acoustique : Léa Paci

En Acoustique reçoit Léa Paci, une jeune artiste de 20 ans avec un univers Pop Française.

Cette artiste auteure compositeure interprète s’accompagne sur scène à la guitare, une guitare qu’elle s’est achetée il y a quelques années et dont elle a appris la maîtrise en regardant des vidéos sur internet. C’est d’ailleurs en postant des vidéos d’elle que Léa Paci s’est faite remarquer par Tristan Salvati (M. Pokora, Louane…) et Yohann Malory (Lilian Renaud, Navii…). C’est suite à cette collaboration qu’elle se retrouve à signer en maison de disque et sortir ses deux premiers single.