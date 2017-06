En Acoustique reçoit Kora Jamson

Si elle nous raconte ses joies et ses peines, Kora Jamson le fait avec une sensibilité et une générosité désarmantes. Si sa voix nous fait chavirer, sa musique nous redonne une énergie sans bornes. Influencée par des artistes tels que Nneka, Selah Sue ou Patrice, Kora Jamson entre reggae, soul, pop et afro- beat, c’est comme un rayon de soleil un soir d’été, une douce invitation à la mélancolie.