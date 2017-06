En Acoustique : French Tobacco

En acoustique reçoit French Tobacco !

Compositeur acharné et autodidacte, c’est en Angleterre que French Tobacco a fait ses armes. Gerard Drouot le remarque et l’invite à faire les premières parties de Jeff Beck, Corson, Nikko Yanofsky, ou encore Eros Ramazzoti à Bercy ! Révélé en 2015 avec le titre « CRY », il revient aujourd’hui avec un nouvel EP intitulé « A ROOM WITH A VIEW » dont le 1er single s’intitule « PANAMA » ! Seul sur scène, guitare à la main, French Tobacco remporte à chaque fois l’adhésion du public.