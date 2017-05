En Acoustique reçoit Fabi Médina

Faby Médina ose la composition entre swing et be-bop en y ajoutant une pincée de pop dans les arrangements,

une pointe de soul dans la voix et parfois un rayon de soleil dans les rythmes qui nous parle de ses racines.

Celle que Claude Bolling présente depuis 15 ans comme la voix féminine de son Big Band, navigue entre les musiques,

entre douceur et intensité Faby Médina écrit sa propre histoire avec son premier album FOLLOWING LOVE.