« T’inquiète… je gère » avec Camille Watel, fondatrice du studio Cutis

Travaillant actuellement à mi-temps, Camille Watel profite de sa disponibilité pour avancer sur son projet. Elle a lancé le Studio Cutis . L’activité de ce studio est de concevoir et fabriquer

des emballages éco-conçus et réutilisables. Cela peut être par exemple un sac à pain pour éviter chaque jour l’emballage que vous propose le boulanger pour emporter votre baguette ou vos viennoiseries. Elle explique dans cette émission son parcours. Et elle insiste sur deux points : l’organisation et les bons interlocuteurs. « Il faut être tenace, ne pas hésiter à aller vers les autres, vers toutes les personnes qui pourraient nous renseigner. Elles ne vont pas nous repousser. Elles vont bien souvent nous aider et nous inspirer » indique-t-elle. Entreprendre lui a également permis d’être moins timide.