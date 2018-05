Tout savoir sur le prélèvement à la source

Le prélèvement à la source : c’est parti ?

Le prélèvement à la source, vous en avez certainement déjà entendu parler. En effet, sa mise en application sera effective au 1er janvier 2019. Pour rappel, ce dispositif consiste à changer les modalités de perception de l’impôt sur le revenu. L’impôt sur le revenu sera alors prélevé directement l’année de perception des revenus et non plus l’année suivante comme c’est le cas actuellement.

Retenue à la source

En pratique, une retenue à la source sera appliquée par l’employeur sur les salaires et revenus assimilés. Un acompte sera prélevé pour les revenus professionnels, les revenus fonciers et les pensions alimentaires. Les retenues à la source seront effectuées mensuellement directement sur les revenus concernés à savoir les salaires et les pensions. Les acomptes sur les revenus autres que les salaires, appelés de janvier à août de l’année N seront basés sur les revenus professionnels, fonciers et pensions de l’année N-2 et ceux de septembre à décembre sur les revenus de l’année N-1.

Un quizz pour y voir plus clair

Pour y voir plus clair, Paroles d’expert vous propose un quizz avec différentes affirmations.

-A partir de 2019, je ne suis plus obligé de déclarer mes revenus.

-Je détermine moi-même mon taux de prélèvement.

-Les revenus 2018 sont exonérés d’impôts.

-Mon taux de prélèvement peut être adapté à ma situation personnelle

-Courant 2019, je réduis mon temps de travail et mes revenus diminuent en conséquence, je peux demander tout de suite à l’administration un ajustement du taux de mes prélèvements.

-Si je ne souhaite pas communiquer mon taux personnalisé à mon employeur, ce dernier appliquera un taux neutre.

Les réponses « vrai » ou « faux » à ces affirmations et les explications sont dans la vidéo.

